Polit-Runde zu „Demokratieverständnis und Demokratie leben in Bielefeld“

Polittalk Runde drei – in diesem Jahr diskutierten kommunale Politiker über Demokratieverständnis und ihr Engagement in Bielefeld. Initiiert wurde die Veranstaltung von BINEMO – Dem Bielefelder Netzwerk der Migrantenorganisationen. Gefördert wurde das Projekt durch das Programm “Demokratisches Zusammenleben in Bielefeld” der Stadt Bielefeld.