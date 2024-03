Pressekonferenz SchülerInnenZukunftsGipfel

Anlässlich zum Tag des Wassers lud das Max-Planck-Gymnasium zur Pressekonferenz am 22.3.2024 ein.

Grund war Ihre Projektvorstellung aus Ihrer “It’s Challenge Time” -AG.

Die Wichtigkeit des Rohstoffs Wasser wurde unter anderem mit Projektpartnern, durch eine Liveschaltung nach Shanghai und Singapur in den Fokus gestellt.

Der SchülerInnenZukunftsGipfel findet am 1. Juli 2024 in der Rudolf-Oetker-Halle statt.