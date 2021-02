Prof. Dr. Andreas Zick

Prof. Andreas Zick ist Sozialpsychologe. Er arbeitet am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Sein Schwerpunkt liegt in der Gewaltforschung. Im Gespräch mit Moderatorin Lena Kronenbürger spricht er über die Radikalisierung der Corona-Proteste und Corona-Leugner. Es gäbe Hinweise, dass die Gewaltbereitschaft gegenüber öffentlichen Repräsentanten, sogenannten Amts- und Würdenträgern zunimmt. Andreas Zick erklärt unter anderem, warum er in Diskussionen den Begriff “Menschenfeindlichkeit” dem der “Fremdenfeindlichkeit” vorzieht. Weitere Themen des Gesprächs mit Andreas Zick sind Rechtspopulismus und Mikroaggressionen.