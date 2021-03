Prof. Paul Mecheril, Erziehungswissenschaftler an der Uni Bielefeld

Prof. Paul Mecheril ist Erziehungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Migration an der Universität Bielefeld. In seiner Forschung untersucht Paul Mecheril die Auswirkungen von Migration auf eine Gesellschaft, die gesellschaftliche Position von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Ursachen von Rassismus. Im Interview mit “Im Profil”-Moderatorin Doğa Gedik spricht er unter anderem über mögliche Identitätsentwicklungen der dritten Migrationsgeneration. Obwohl diese Generation bisher ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht hat, wird sie mit Fragen zur Herkunft oder der guten deutschen Aussprache konfrontiert. Außerdem erklärt Prof. Paul Mecheril, wieso Rassismus aktuell sehr präsent ist.