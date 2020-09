“Queer up your life” – Party-bei Kanal 21

“Queer up your life” ist eigentlich eine Party-Reihe, die alle zwei Monate im Bunkerschen Untergrund in Bielefeld stattfindet. Wegen des Coronavirus mussten die Veranstalter jedoch umplanen und verlegten die Party zur Open-Air-Bühne von “Kanal 21”. Die Initiator*innen stehen mit ihrer Party-Reihe für Vielfalt, Akzeptanz und die freie Wahl von Sexualität. Bei dieser Aufzeichnung der Party legen DJane Klaus und Olgo Rhythmus auf, die 2013 “Queer up your life” ins Leben gerufen haben. Sie spielen eine bunte Mischung aus Pop und Electronic, zu der die Besucher*innen tanzen und mitsingen. Da die Veranstalter einen Internet-Stream bereitgestellt haben, konnte alle die Party live mitverfolgen. Der Verein “BieQueer”, die Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld und der Schwulenrat der Uni Bielefeld unterstützten die Initiatoren bei der Veranstaltung.