“Ready To Sing” bei uns zu Gast im Kanal 21 und der Name war Programm! Sylvia Look (Gesang), Carsten Knittel (Klavier) und Stefan Knickmeier (Cajon) kündigten ein “Interaktives Musikerlebnis” an. Versprochen hatten die Drei damit auf keinen Fall zu viel . Mit einem Mix aus Live-Musik, Klavier-Karaoke und Schwarmsingen trieben sie das Stimmungsbarometer im Studio weit nach oben und das nicht nur allein, sondern das Publikum war vor und auf der Bühne unmittelbar dabei. Es war ein toller Abend voller Spaß und guter Laune, den wir gerne wiederholen würden.

Unsere Moderatorin Sandra Ascheberg hatte vor dem Konzert das Vergnügen, mit Sylvia Look und Carsten Knittel ein wenig zu plaudern. Was macht „Ready To Sing“ so erfolgreich? Und was ist eigentlich Schwarmsingen? Schaut mal rein, wir wünschen euch viel Spaß!