Diesmal ein Backstage – Spezial vom Festival im Vogelviertel. Unser Moderator Younes Nadir interviewt Simon Leleux und Tammam Mohammed Alramadan von der Band Refugees for Refugees. Sie kommen aus verschiedenen Ländern und schlagen eine musikalische Brücke zwischen ihren Heimatländern.

Wie sie zusammen kamen, was sie für die Zukunft planen und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Interview. Dazu gibt es Auschnitte von ihrem Auftritt auf dem GAB-Gelände in Bielefeld-Sieker, das komplette Konzert gibt es dann Ende nächster Woche bei unserem Lieblingssender NRWision zu sehen.

Besucht uns auf Facebook: https://www.facebook.com/Fernsehkonzert/