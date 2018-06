In der letzten Ausgabe von HotSpot21 waren wir für euch auf dem Kesselbrink unterwegs, beim Reggae Festival „Reggae Roundtable“. Wir geben euch einen Einblick, wie es in einem Tonstudio abläuft und waren im Café Welcome zum Frühstücksplausch. Zu guter Letzt geben wir euch Tipps, wie ihr euch vor der Sonne schützen könnt und ziehen dazu einen Profi zu Rate.