Richie Arndt – Mississippi: Songs along the road – Teil 1

In diesen Tagen gehen viele neue Wege, so auch das Kanal 21 – Fernsehkonzert, nämlich als OWL Kulturbühne. Sie richtet sich an alle Interessierten, um musikalischen aber auch anderen kulturellen Machern die Möglichkeiten zu bieten weiterhin ihre Programme einem Publikum präsentieren zu können. Richie Arndt präsentierte im Rahmen eines Fernsehkonzert – Livestreams sein Programm: Mississippi – Songs along the road, der am 22.04.2020 via kanal-21.tv live ausgestrahlt wurde. Das Programm von Richie Arndt ist eine Reise durch seine 2014 in den USA gesammelten Erlebnisse, die er zu einem Reisebericht der besonderen Art zusammenfasste. Neben Bluestiteln gibt es hier Rock´n´Roll, Gospel, Cajun Music, Pop, eine Musical-Arie sowie Jazz und Mardi Gras aus New Orleans.