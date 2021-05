Malerin Sabine Massiny-Maaß besitzt ein Atelier in Bielefeld-Mitte. Bei “Kanal 21” gibt die Künstlerin Einblicke in ihre kreative Arbeit. Sabine Massiny-Maaß malt am liebsten mit Acrylfarbe auf Leinwand. Zudem designt sie eigene Festtagskarten. Wie kam sie zur Malerei? Wo stellt die Kunstschaffende ihre Bilder aus? Bei “Kanal 21” erklärt Sabine Massiny-Maaß auch, wie anstrengend für sie der kreative Prozess bis zum fertigen Gemälde ist.