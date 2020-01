Schautag beim Modelleisenbahnclub Bielefeld

Ob Loks aus den 70ern oder ICE´s aus der heutigen Zeit, der Modelleisenbahnclub in Bielefeld stellte viele verschiedene Züge bei ihrem Schautag am 12.01.20 vor. Sogar kleine Busse drehen per Infrarot ihre Bahnen. Die Vereinsmitglieder geben sich sehr viel Mühe eine besonders detailreiche Mini-Welt zu entwickeln.