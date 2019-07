Am 13. Juli öffnete der Schiedersee bis tief in die Nacht. Die Traditionsveranstaltung „Schiedersee in Flammen“ war ein voller Erfolg. Neben Livemusik von der Band „SUP-X“, Feuerspuckern und jeder Menge guter Laune, gab es am späten Abend ein berauschendes Feuerwerk. Unser Team vom Kanal 21 hat einige Impressionen dazu eingefangen.