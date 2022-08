Schule macht TV: Rassismus – nicht mit mir!

“Rassismus – nicht mit mir!” ist das Motto einer Filmprojektwoche an der Sekundarschule Gellershagen in Bielefeld. Dabei produzierten die Schüler*innen des siebten Jahrgangs drei Kurzfilme zum Thema Rassismus. Unter anderem beschäftigen sich zwei Kurzfilmen mit Alltagsrassismus. In einem weiteren Film interviewen die Schüler*innen Lehrende der Sekundarschule zum Thema Rassismus. Wie kann Rassismus im Alltag aussehen? Was sollte man machen, wenn man Rassismus mitbekommt? Die Schüler*innen der Sekundarschule Gellershagen in Bielefeld versuchen, Antworten zu finden.