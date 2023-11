SOLIDARITÄTER*INNEN #11 – Verleihung Bielefelder Integrationspreis 2023

In der Sondersendung Solidaritäter*innen #11 sind wir bei der Verleihung des Bielefelder Integrationspreises 2023 dabei. Der Preis wurde am 23.11.2023 im Bielefelder Rathaus gleich dreimal verliehen – Das diesjährige Motto: „Solidarität und Integration in Zeiten der Krisen“. Es erwartet euch ein Zusammenschnitt des Abends, Filme über die Gewinner*Innen und Interviews mit dem Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen und den Jurymitgliedern und natürlich richtig festliche Stimmung.