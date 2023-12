Im neuen Solidaritäter*innen#12–TV-Magazin geht es um den SolidarTransport und die Edith-Schwichtenberg-Stiftung. Die Bielefelderin Edith Schwichtenberg hat in ihrem Testament verfügt, ihr Erbe von 300.000€ an ältere, alleinstehende und arme Frauen weiterzugeben. Wir erzählen dazu mehr in der Sendung und stellen außerdem den Solidartransport vor: Personen mit geringem Einkommen können sich bei der Stiftung den SolidarTransport + Fahrer:in für 20€ die Stunde mieten.