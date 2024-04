SOLIDARITÄTER*INNEN #16: Preisverleihung Stern der Solidarität 2024

Die bundesweiten und regionalen Sterne der Solidarität sind am 11.04.2024 ausgezeichnet worden. In einem Mitschnitt zeigen wir wichtige Momente des festlichen Abends. Die Gesamtaufzeichnung der Preisverleihung erscheint in Kürze.

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in NRW erhielt den bundesweiten „Stern der Solidarität“- Regine Hildebrandt-Preis 2024. Von den sieben Nominierten aus Ostwestfalen-Lippe, kamen Vereine aus den Kreisen Paderborn, Höxter und Minden auf die ersten drei Plätze. Ein Ehrenpreis ging in den Kreis Lippe.