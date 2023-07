Das Ehrenamt ist wichtig!

In der aktuellen Ausgabe vom Magazin “SOLIDARITÄTER*INNEN”, spricht Franz Schaible von der Stiftung Solidarität mit Moderatorin Petra Scholz und es gibt einen Rückblick zum “Engagement à la carte” 2023 und einen Einblick in die Arbeit von Ehrenamtlichen, die sich bei einer Lebensmittelausgabe engagieren. Außerdem gibt es Einzelheiten zum Ehrenamtsjobticket, was genau das ist, gibt’s in der Sendung.