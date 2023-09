SOLIDARITÄTER*INNEN #9

In der Oktoberausgabe von SOLIDARITÄTERINNEN wird von der SolidarErnte berichtet:

Wer einen Garten und zu viel Obst und Gemüse hat, der gibt einfach etwas ab und diese #Ernte geht dann an Tische und Tafeln in #Bielefeld – das ist die einfache und solidarische Idee dahinter.

Fruchtbar ist auch das Ehrenamts-Jobticket, ein vergünstigtes Deutschland-Ticket für #Ehrenamtliche, die wenige Geld haben. Im Studio plaudert Moderatorin Petra Scholz außerdem mit Franz Schaible von der Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut.

https://www.kanal-21.tv/sendungen/solidaritaeterinnen/solidaritaeterinnen-9