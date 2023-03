SOLIDARITÄTER*INNEN: Cherkasy-Update und Lebenszeichenapp

Zum zweiten Mal geht die #Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut on air. Im Magazin SOLIDARITÄTER*INNEN werden laufende und neue Projekte der Stiftung vorgestellt.

Es gibt ein Update zum Projekt www.cherkasy-help.de der erste Transport in unsere ukrainische Partnerstadt startet nämlich bald. Viele Bielefelder*innen haben mit Sach- und Geldspenden den Menschen in Cherkasy geholfen – Danke dafür!

Außerdem wird eine neue www.lebenszeichen-app.de der Stiftung vorgestellt. Sie ist vor allem für alleinstehende Menschen und deren Angehörigen eine tolle Sache.