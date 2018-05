Die Themen dieser Sendung: Sonntags scheint es in Deutschland wie ausgestorben zu sein … aber warum eigentlich? // Der Anglerschein – was ist das und wie bekommt man den Schein? // Umfrage: Ab wann ist man eigentlich deutsch? Muss man unbedingt in Deutschland geboren worden sein? // Und zu guter Letzt haben wir noch ein langes deutsches Wort: Eierschalensollbruchstellenverursacher.