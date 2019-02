Sprichwörter, Perspektiven für junge Flüchtlinge, Verkehrsregeln

Wenn „mit jemandem nicht gut Kirschen essen“ ist, dann ist Vorsicht geboten: Das Team von „Begin Your Integration“ präsentiert in einem Kurzfilm die Erklärung des Sprichwortes. Außerdem gibt es eine Straßenumfrage zu dem Thema „Hass“. Das Ergebnis: Nächstenliebe und Respekt sind den Bielefeldern wichtig – und Hass hat da keinen Platz. Ein weiteres Thema: die Hilfsmaßnahme „Perspektiven für junge Flüchtlinge“ im HBZ Brackwede. Über das Programm bekommen Geflüchtete eine handwerkliche Ausbildung am Bau vermittelt. Außerdem erklärt ein Fahrlehrer die Verkehrsregeln in Deutschland.