Stefan Becker, Anlagenmechaniker

Stefan Becker ist Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik in Bielefeld. Er erzählt im Magazin “Young Refugees TV” von seinem Beruf. Anlagenmechaniker schließen zum Beispiel Waschbecken und Heizungen an. Sie arbeiten hauptsächlich auf Baustellen und in Werkstätten. Moderator Laith Kraym hat viele Fragen an ihn: Wie sieht ein typischer Arbeitstag als Anlagenmechaniker aus? Welchen Abschluss braucht man? Wie viel verdient man als Anlagenmechaniker?