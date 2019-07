Verschiedene Kulturen, leckeres Essen und gute Stimmung trafen am 22. Juni in Bielefeld zusammen. Beim Internationalen Begegnungszentrum (IBZ) fand das Straßenfest zum Tag der Geflüchteten statt und wir haben mit der neuen Geschäftsführung Johanna Al Shumali gesprochen. Was ihr an diesem Tag durch den Kopf ging, erfahrt ihr im Beitrag.