In der 33. Ausgabe von Begin Your Integration präsentieren wir Euch eine Straßenumfrage zum deutschen Lieblingsessen und die Zubereitung eines leckeren Linseneintopfs. Kritzel erklärt was ein Stubenhocker ist und Asad lernt, was es mit einer Toten Hose auf sich hat. Zum Schluss erklärt Rhama die 6 „W-Fragen“ für einen Notruf.