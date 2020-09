Streik der Gewerkschaft ver.di im öffentlichen Personennahverkehr in Bielefeld am 29.09.2020

Der öffentliche Nahverkehr in Bielefeld wurde am 29. September von der Gewerkschaft ver.di und ihren angehörigen Mitgliedern bestreikt. Grund für den Streik ist der Tarifkonflikt um die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Mit dem Streik hat ver.di den Druck auf die Arbeitgeber mit einem bundesweiten Warnstreik erhöht, da sich die Arbeitgeber gegen die Aufnahme von Tarifverhandlungen ausgesprochen haben. Auch in Nordrhein-Westfalen nehmen rund 12.000 Beschäftigte in kommunalen Verkehrsbetrieben an dem ganztägigen Warnstreik teil.