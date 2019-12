Die Stadtteilbibliothek in Jöllenbeck, ein Besuch im CVJM, Wir sind bunt auf dem Marktplatz und der Tierpark in Olderdissen

Die Nachwuchsreporter von T.O.N. TV stellen in dieser Sendung die Stadtteilbibliothek in Jöllenbeck vor und sprechen mit Margret Langenkämper über die Angebote. Außerdem war Reporter Sebastijan zu Besuch beim CVJM und reichte sein Mikrofon Leonie und Julia die unter anderem die Aktivitäten dort vorstellen. Auf dem Marktplatz in Jöllenbeck besuchen sie einen Informationsstand der Aktion „Wir sind bunt“ und stellen im letzten Beitrag den Tierpark Olderdissen in Bielefeld vor. Hier zeigen sie uns viele schöne Impressionen. Tierpfleger Markus Hinker gibt interessante Details im Interview zur Entstehung und dem Geschehen im Tierpark preis.