T.O.N. TV: Zu Gast beim Bezirksbürgermeister in Jöllenbeck, Umfrage in der Realschule Jöllenbeck, spannende Details zur Sparrenburg in Bielefeld

Die Nachwuchsreporter von T.O.N. TV haben in dieser Ausgabe den Bezirksbürgermeister in Jöllenbeck – Reinhard Heinrich im Interview, er bietet eine Sprechstunde für Kinder und Jugendliche an um besser auf Wünsche und Ideen eingehen zu können. Zu besuch in der Realschule Jöllenbeck fragen die Jungen Reporter bei Schülern nach ihren Hobbys. Mehr über die Sparrenburg haben sie im Gespräch mit Friederike Meißner vom Historischen Museum Bielefeld erfahren, spannende Details, die nicht nur für Kinder interessant sind!