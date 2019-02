In den Herbstferien 2018 veranstaltete der Verein „TABULA“ eine mediale Stadtteilerkundung für Kinder der Rußheideschule in Bielefeld Sieker. In Kooperation mit Kanal 21 wurden den Kindern Kenntnisse zum Erstellen von Film-Beiträgen vermittelt, woran sie sichtlich Spaß hatten.