Tag der offenen Tür im Berufsbildungswerk Bethel

Das Berufsbildungswerk Bethel bietet Menschen mit Behinderung Ausbildungsplätze, beispielsweise in der Metalltechnik, Textiltechnik oder Hauswirtschaft. Am 21. und 29.9. hatte das Berufsbildungswerk Bethel einen Tag der offenen Tür, bei welchem man in diverse Berufsbilder hineinschnuppern durfte.