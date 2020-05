Tanz durch den Mai: Dirk Siedhoff, Jay Pepe

Im Mai 2020 legen DJs aus den Clubs in Ostwestfalen-Lippe im Video-Stream auf. In der ersten Ausgabe von “Tanz durch den Mai” präsentieren Dirk Siedhoff vom “Residenz Club & Lounge” in Paderborn und Jay Pepe von “Hermanns Club & Events” in Detmold ihren Mix. Dirk Siedhoff spielt unter anderem den Song “In My Arms” von “Disco Purple Machine”. Jay Pepe präsentiert beispielsweise “Overdrive” von Oliver Heldens im “Ombro Remix”.

Tanz durch den Mai ist eine Kooperation zwischen Kanal 21 und Radio DeinFM mit freundlicher Unterstützung von 2P Media, Provisuell und MSS Audio