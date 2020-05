Tanz durch den Mai: Dj Shoko, Sir Benny Styles

“Dj Shoko” und “Sir Benny Styles” können während der Corona-Krise nicht live auftreten. In “Tanz durch den Mai” legen sie im Video-Stream auf. “Dj Shoko” ist oft im “Hinterzimmer” in Bielefeld zu sehen und zu hören. In der Sendung spielt er unter anderem einen Remix des Songs “Crazy In Love” von “Beyoncé” und “Jay-Z”. Benny Weiland alias “Sir Benny Styles” kommt aus Paderborn. Der Hip-Hop-DJ legt dort regelmäßig im “Wohlsein” auf. In “Tanz durch den Mai” präsentiert er unter anderem “Hit ‘Em Up” von “2Pac”.