Tanz durch den Mai: Henrik Frevert, Dennis Dombrowski

Henrik Frevert legt als DJ im “MOVIE Bielefeld” auf. Dennis Dombrowski tritt als DJ im “Club Sam’s” in Bielefeld auf. Bedingt durch das Coronavirus sind Discos und Clubs derzeit geschlossen. Die beiden DJs legen daher gemeinsam in der Session “Tanz durch den Mai” von “Kanal 21” auf. Henrik Frevert mischt Klassiker wie “Kiss” von “Prince” und “Don’t Look Back In Anger” von “Oasis” mit neueren Songs. Darunter “Alone” von der Indie-Rock-Band “Leoniden” und “Ich will nicht nach Berlin” von “Kraftklub”. DJ Dennis Dombrowski spielt Elektromusik. Er legt unter anderem “Ether” vom Berliner Techno-Projekt “FJAAK” und “Teleport” von “Seph” aus Buenos Aires auf.

Tanz durch den Mai ist eine Kooperation zwischen Kanal 21 und Radio DeinFM mit freundlicher Unterstützung von 2P Media, Provisuell und MSS Audio.