Tanz durch den Mai: Marcel Sawitzki, Dario Rodriguez

Marcel Sawitzki ist DJ im “Lokschuppen Bielefeld”. In der Sendereihe “Tanz durch den Mai” legt er ein Set mit viel Elektro-Musik auf. Marcel Sawitzki spielt unter anderem den Song “Woman’s Touch” von “Bushbaby” und “Less Is More” von “Choices”. Auch DJ und Musikproduzent Dario Rodriguze vom “Go Parc Herford” legt in der Sendung auf. Er spielt eigene Elektro-Songs. Dazu gehören zum Beispiel “Supernova” und “Smackdown”.

Tanz durch den Mai ist eine Kooperation zwischen Kanal 21 und Radio DeinFM mit freundlicher Unterstützung von 2P Media, Provisuell und MSS Audio.