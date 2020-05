Tanz durch den Mai: Noel Holler, Dirty Dens

Im Mai 2020 legen DJs aus den Clubs in Ostwestfalen-Lippe im Videostream auf. “Dirty Dens” ist normalerweise oft im “Stereo Bielefeld” zu sehen und zu hören. In der Sendung spielt er unter anderem einen Remix des Songs “Toosie Slide” von “Drake”. DJ Noel Holler kommt aus Gütersloh. In “Tanz durch den Mai” präsentiert er unter anderem den Hit “Cops” von “Skue-K”.

Tanz durch den Mai ist eine Kooperation zwischen Kanal 21 und Radio DeinFM mit freundlicher Unterstützung von 2P Media, Provisuell und MSS Audio.