Tanz durch den Mai: Piet Black, DJ Seet

Piet Black ist Resident-DJ im “Déja-Vu Club” in Verl. Das bedeutet, dass er regelmäßig dort auflegt. Für die Reihe “Tanz durch den Mai” verlässt er seinen Stamm-Club und legt für “Kanal 21” im Videostream auf. In seinem Set spielt Piet Black unter anderem einen Remix von “Blinding Lights” von “The Weeknd”. In der zweiten Hälfte der Sendung ist “DJ Seet” an der Reihe. Er legt normalerweise im “Club Bielefeld” auf. In “Tanz durch den Mai” remixt “DJ Seet” verschiedene Hits, wie zum Beispiel “Ich Rolle mit meim Besten” vom Rapper “Haftbefehl”.