The Other; laut und erschreckend gut, ist aber auch Europas bekannteste Horrorpunk-Band. Tourte schon in den USA und Russland und spielt regelmäßig auf großen Alternativ-Festivals wie dem Wacken Open Air. Sänger Thorsten Wilms, auch „Rod Usher“ genannt, erschreckte unsere Moderatorin Louisa Freese auch gleich beim Backstage Interview ein wenig, bevor er erklärte, dass die Bandmitglieder auf verschiedenen Friedhöfen aufgesammelt wurden.