The Other ist Europas bekannteste Horrorpunk-Band, tourte aber auch schon in den USA und Russland und spielt regelmäßig auf großen Alternative-Festivals wie dem Wacken Open Air. Sänger der Band Thorsten Wilms, auch bekannt unter dem Namen „Rod Usher“ plauderte im Backstage Interview vor dem Fernsehkonzert mit Moderatorin Louisa Freese.