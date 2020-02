Schriftstellerin Theresa Hannig aus München prägte den Hashtag #wikifüralle und erklärt die Entstehung beim GMK-Forum 2020. Es geht um den niedrigen Frauenanteil der Mitarbeiter in der Wikipedia und was daraus entsteht. Wikipedia ist nicht daran interessiert das generische-maskulinum aufzubrechen und geschlechtergerechte Sprache verwenden zu lassen in Einträgen so Frau Hannig.