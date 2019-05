Thomas Herder ist Musiker und Songwriter. Was mit kleinen Songs bei Soundcloud begonnen hat, ist in kurzer Zeit zu einem in ganz Deutschland immer bekannter werdenden Projekt geworden. fast eine Millionen mal wurden seine Songs auf Soundcloud , Deezer , Spotify und anderen Plattformen angehört. Er war zu Gast im Backstage Interview beim Fernsehkonzert im Kanal 21 und sprach mit Niko Schröder über Musik und die Band.