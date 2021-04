Tierwohlabgabe für bessere Nutztierhaltung?

Die Tierwohlabgabe soll Haltungsbedingungen in der Landwirtschaft ändern. Mit dem Preisaufschlag auf Fleisch will die Politik besonders den Tierschutz in Ställen verbessern. Verunreinigtes Grundwasser durch Gülle, kleine Ställe und Antibiotika: Für Gerrit Sudarbo von “Kanal 21” sind die Probleme der Nutztierhaltung klar. Die Agrarpolitiker kümmern sich seiner Meinung nach zu wenig um den Tierschutz. Gerrit Sudarbo betont deshalb die Macht des Konsumenten. Er findet es wichtig, weniger Fleisch zu essen. Warum ist ein gesunder Lebensstil sinnvoller als eine Tierwohlabgabe? Das erklärt Gerrit Sudarbo in “Kommentar 21”.