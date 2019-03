Time Tunnel sind 6 Musiker, die Rock und Pop Klassiker der 60er und 70er wieder aufleben lassen. Das Repertoire orientiert sich an der Musik, mit der sie groß wurden. Ein Mix aus bekannten Songs, der Euch nun mit dem Kanal 21 TV Fernsehkonzert auf eine musikalische Zeitreise durch die Rockgeschichte führt. Immer nah am Original aber trotzdem mit individuellem Feeling der Band. Begleiten Sie uns auf eine Reise zurück in die Zeit der langen Haare, Flower Power, Love, Peace and Rock’n Roll. Vor dem Konzert sitzen Sängerin Susanne Böse-Bettko und Bassist Frank Kolbe mit unserem Moderator Philipp Buck im Backstage Interview und plaudern über die Band.