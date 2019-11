T.O.N. TV: Neue Sportgeräte für Spielplatz, Abriss vom Jugendzentrum ZAK, Adlerdenkmal Jöllenbeck

T.O.N. TV ist ein medienpädagogisches Projekt für Kinder, sie machen Nachrichten für Kinder in Bielefeld Jöllenbeck. Die Teilnehmer stellen Menschen und Orte in Ihrer Umgebung vor, zum Beispiel den Personal-Trainer Nils, eine ehemalige Schule, die in den 80er Jahren zu einem Jugend und Kulturzentrum wurde und nun abgerissen werden muss. Ein Denkmal und die Nahe gelegenen Geschäfte wie die Adlerapotheke und den Adler-Grill. Heinz Gössling, ein ehemaliger Jöllenbecker Lehrer erklärt was es mit dem Denkmal auf sich hat.