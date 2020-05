TOWNHALL – Bürgerdialog mit Bürgermeister Pit Clausen im Kanal 21

Das Virus und die Pandemie lassen uns nicht los, überall wird darüber gesprochen und die Menschen haben viele Fragen, auch auf kommunalpolitischer Ebene, hier gibt es Rede-bedarf, genauer gesagt braucht es Antworten auf Fragen die unsere Bielefelder Bürger haben.

Hierzu kam Oberbürgermeister Pit Clausen am 13.05.2020 in den Offenen TV Kanal Bielefeld e.V. und gab Antworten in einem Livestream, der über die Facebookseite Bielefeld.de gestreamt wurde. Die Fragen wurden vorab auf verschiedenen Wegen gesammelt, hauptsächlich über Posts auf Facebook und den Kommentaren dazu.

Die Sendung, die von Jörg Brökel moderiert wurde kam gut an, etwa eine Stunde stellte er die Fragen an Pit Clausen, die auch noch während dem Livestream hereinkamen.

Fotos: © Benjamin Hanke