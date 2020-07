“Tulatwah” machen eine Mischung aus Klassik, Jazz und Pop. Das Quartett besteht aus Nike Schmitka, Kamilla Matuszewska, Bernd Heitzler und Morten Wienold. In ihrem ersten Programm haben sich “Tulatwah” der Musik von “Charlie Chaplin” verschrieben. Im “Fernsehkonzert” spielen sie einige Stücke zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder vor Publikum. “Tulatwah” stellen unter anderem ihre Cover der Evergreens “Smile” und “Nonsense Song” vor. Beide stammen aus dem sozialkritischen Filmklassiker “Modern Times” von 1936. In ihrer Version des “Spring Song” interpretieren “Tulatwah” die Komik von “Charlie Chaplin” neu. Mit den Stücken “Weeping Willow” aus “A King in New York” und “Eternally” aus der Komödie “Limelight” runden “Tulatwah” den Musikabend ab.