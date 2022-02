Vanesa Harbek stammt aus Buenos Aires in Argentinien. Blues, Soul, Rhythm and Blues, Swing, Tango, Jazz und Latin sind die Stile dieser talentierten, Sängerin, Gitarristin und Trompeterin mit einem Abschluss in Musik, Pädagogik und Komposition an der UCA. Neben dem Blues liebt sie Jazz und Tango, gekonnt vermischt sie diese Stilrichtungen zu einem aufregenden Sound, den sie mit ihrer Band dem Publikum beim Fernsehkonzert präsentierte.