Am 8. Dezember wurde im Rahmen der Veranstaltung “Was macht eine solidarische Gesellschaft aus?” an der Universität Bielefeld die Danke-Skulptur verliehen. Die Hochschule für Künste und Soziales in Ottersberg, der Hamburger Verband EUCREA für Kunst und Behinderung, sowie die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung sowie Patientinnen und Patienten, können sich nun zu den Trägern des Preises zählen.