Vesperkirche – Essen in Gemeinschaft

Gemeinsam essen. Miteinander reden. Einander begegnen. Die Vesperkirche in Bielefeld bietet jeden Tag eine kostenfreie Mahlzeit für alle an, bei der man sich mit unterschiedlichen Menschen austauschen kann. Auch außerhalb dieser Zeit finden in der Neustädter Marienkirche Veranstaltungen statt, zu denen jeder herzliche eingeladen ist.