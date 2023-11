Videoaktions- Wochen 2023 – Die Jurysitzung

Die Videoaktionswochen mit dem Titel “Junge Forschende & Große Entdeckungen” für 2023 sind fertig gedreht. Alle warten gespannt auf die Premieren, die am Mi. den 08.11.2023 in der Ravensberger Spinnerei in Bielefeld stattfindet.

Nicht nur die zahlreichen Beiträge von Kindern und Jugendlichen geben Anlass zur Freude, auch das Anschauen der Beiträge durch die Jury, die am 07.11.2023 im Kanal 21 ihre Sitzung hielt.

Jungmitglieder von links:

– Frank Bell (ehem. Redakteur und Betriebsrat der Neuen Westfälischen)

– Christine Dresler (Volkshochschule Bielefeld)

– Gülhatun Akbulut-Terhalle (Kulturrucksack NRW)

Nicht in der Jury, aber auch auf dem Foto:

– Aaron Scheer (Technischer Leiter Kanal 21)