Videoaktionswoche 2022: “Kleine Wunder”

Die Preisverleihung der 26. Videoaktionswoche findet 2022 in der “Ravensberger Spinnerei” in Bielefeld statt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto “Kleine Wunder”. Bei der Premiere gibt’s 17 kurze Stummfilme zu sehen. Mehr als 100 Kinder und Jugendliche sind an den Produktionen beteiligt. Für die Drehs der Kurzfilme hatten sie jeweils nur 6 Stunden Zeit. Drei besonders gute Filme bekommen eine Auszeichnung. Den ersten Platz belegen die Kinder vom “Treffpunkt Oberlohmannshof” von der “Gesellschaft für Sozialarbeit Bielefeld e.V.”. Ihr Film trägt den Titel “Der Rumtrödler”.