Videoaktions- Wochen 2019 – Die Jurysitzung

Die Videoaktionswochen für 2019 sind fertig gedreht, alle warten gespannt auf die Premieren, die am Di. den 05.10.2019 im Kino Die Birke in Minden und am 06.11.2019 im CinemaxX in Bielefeld stattfinden.

Nicht nur die zahlreichen Beiträge von Kindern und Jugendlichen geben Anlass zur Freude, auch das Anschauen der Beiträge durch die Jury, die am 31.10.2019 im Kanal 21 ihre Sitzung hielt.

Jungmitglieder von links:

– Dirk Rehlmeyer (Geschäftsführender Gesellschafter Kanal 21 gGmbH)

– Frank Bell (ehem. Redakteur und Betriebsrat der Neuen Westfälischen)

– Bastian Müller-Hennig (Mitarbeiter des Kino Lichtwerk und dem Kinder und Jugend Filmfest)

– Fabio Magnifico (Leiter des Medienpädagogischen Labors der Universität Bielefeld)

– Aaron Scheer (Technischer Leiter Kanal 21)